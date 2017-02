Πού βρίσκονται φέτος όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα;

Η παράσταση Όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα «Every Brilliant Thing» του Duncan Macmillan (1984, Πνεύμονες) και του Johnny Donahoe ανεβαίνει στο θέατρο Νέου Κόσμου Κάτω Χώρος για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα έργο για την κατάθλιψη ή για το τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε γι' αυτούς που αγαπάμε σε μετάφραση Αντώνη Γαλέου και ελεύθερη προσαρμογή από την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη (Οικογένεια Τσέντσι, Young Lear).

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από ένα κορίτσι του οποίου η μαμά κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. «Ήταν κάτι εντελώς ανόητο, κάτι που συμβαίνει όταν κάποιος δεν μπορεί με τίποτα να είναι ευτυχισμένος», της είπαν. Το κοριτσάκι θέλοντας να βοηθήσει τη μητέρα του ξεκινάει μια λίστα με κάθε υπέροχο πράγμα στον κόσμο για το οποίο αξίζει κανείς να ζει. Ενήλικας πια, έρχεται να διηγηθεί την ιστορία της, παρακινώντας το κοινό να παίξει τους υπόλοιπους χαρακτήρες της ζωής της.

Οι οδηγίες των συγγραφέων, που ακολούθησαν οι συντελεστές ήθελαν μια άδεια σκηνή, έναν ηθοποιό αντιμέτωπο με το κοινό του, ένα μόνο φωτισμός, καμία σκηνική αλλαγή, ταύτιση του κειμένου με την ηλικία και τις εμπειρίες του ηθοποιού και πλήρης προσαρμογή των πολιτισμικών στοιχείων στη χώρα που το έργο παριστάνεται.

Το Every Brilliant Thing ανέβηκε για πρώτη φορά το 2013 στην Αγγλία και έκτοτε ταξιδεύει ασταμάτητα σε όλο τον κόσμο. Αφού απέσπασε το βραβείο Critics’ Pick των New York Times και τις διθυραμβικές κριτικές των Guardian, Time Out, Independent, Evening Standard, Telegraph και Sunday Times και ύστερα από την τεράστια επιτυχία που γνώρισε σε Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, έρχεται την άνοιξη του 2017 για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για να παρουσιαστεί στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη με την πολύγλωσση ηθοποιό Μελίνα Θεοχαρίδου να επιστρέφει στη χώρα μετά από 14 χρόνια για να ερμηνεύσει τον κεντρικό ρόλο.

Συντελεστές:

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Προσαρμογή κειμένου: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Σκηνοθεσία - Κίνηση: Ιόλη Ανδρεάδη

Σκηνικός χώρος - Κοστούμι: Δήμητρα Λιάκουρα

Φωτισμός: Χριστίνα Θανάσουλα

Χειρισμός Φωτισμού: Τάσος Μαργαρίτης

Φωτογραφία αφίσας: Χρίστος Παναγίδης

Φωτογραφίες: Πάνος Μιχαήλ

Ερμηνεύει η Μελίνα Θεοχαρίδου

Μια συμπαραγωγή με την OliviosK ΠαραγωγέςTM

Info:

Που: Θέατρο Νέου Κόσμου Κάτω Χώρος, Αντισθένους 7 & Θαρύπου

Πότε: Από 10.3.2017 μέχρι 9.4.2017

Τετάρτη 21:15, Πέμπτη 21:15, Παρασκευή 21:15, Σάββατο 21:15, Κυριακή 19:00

Εισιτήρια: Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή, Κανονικό 12€, Φοιτητικό 10€, Ανέργων 8€, Σάββατο-Κυριακή. Κανονικό 13€. Φοιτητικό / Ανέργων 10€. Πληροφορίες: 2109212900