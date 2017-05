Το "They will find us sleeping" είναι μια αλλόκοτη, κινηματογραφική ξενάγηση στα στενά της πόλης. Πρόκειται για μια street performance όπου τρεις ηθοποιοί αναλαμβάνουν την ευθύνη να περιπλανηθούν μαζί με τους θεατές. Η πορεία τους ξεκινάει έξω από το θέατρο Skrow επί της οδού Αρχελάου. Οι δρόμοι, η αρχιτεκτονική, ακόμα και οι περαστικοί γίνονται μέρος μιας καινούργιας αφήγησης πάνω στα τυχαία γεγονότα που θα συμβούν κατά την διάρκεια της βόλτας.Η καθημερινή πραγματικότητα γίνεται ταινία μπροστά στα μάτια μας.