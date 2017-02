Ο «επικίνδυνος οίκτος» του Simon McBurney «ζωντανά» στη Στέγη

Η νέα συμπαραγωγή των Complicite & Schaubühne, μια παράσταση βασισμένη στο μυθιστόρημα του Stefan Zweig, «Βeware of Pity» θα προβληθεί στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση από τον αγαπητό στο ελληνικό κοινό Simon McBurney. Η παράσταση λάβει χώρα την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017, στις 17:00, σε ζωντανή αναμετάδοση από το Barbican του Λονδίνου σε live streaming.

Τον Simon McBurney τον είχαμε παρακολουθήσει πέρυσι τον Απρίλιο στην παράσταση Τhe Encounter (Η Συνάντηση) στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης.

Ένα χρόνο μετά, το σάιτ της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση μεταδίδει σε αποκλειστικότητα για την Ελλάδα τη νέα συμπαραγωγή δύο ομάδων που ορίζουν την ευρωπαϊκή πρωτοπορία και που συνεργάζονται για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Διαβάστε επίσης: Είδαμε [με τα αφτιά μας] το «The Encounter» του Σάιμον Μακ Μπέρνυ

Η συμπαραγωγή των Complicite και Schaubühne στο Barbican είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα Beware of Pity (ελλ. μτφρ. Επικίνδυνος οίκτος) του Στέφαν Τσβάιχ, το οποίο γράφτηκε το 1939, τις παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στο χείλος της προηγούμενης παγκόσμιας καταστροφής.

Ο νεαρός αξιωματικός Χοφμίλερ διαπράττει ένα σφάλμα στη χοροεσπερίδα που οργανώνει ένας Βαρόνος, όταν εν αγνοία του ζητάει σε χορό την παράλυτη κόρη του. Αυτή η λανθασμένη κίνηση τον οδηγεί σε ένα αμείλικτο γαϊτανάκι γεγονότων, σε αυτή την καταστροφική απεικόνιση τιμής, αγάπης και προδοσίας, που πραγματοποιείται εν μέσω της διάλυσης της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας – ένα καταλυτικό γεγονός για το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.



Επίσης, θα προβληθεί τη συζήτηση μεταξύ του σκηνοθέτη της παράστασης Beware of Pity, Simon McBurney, και του καλλιτεχνικού διευθυντή της Schaubühne, Thomas Ostermeier, η οποία θα κινηματογραφηθεί στις 10 Φεβρουαρίου στο Barbican και το βίντεό της θα είναι διαθέσιμο μετά το live stream, στις 12 Φεβρουαρίου.

Συντελεστές live stream:

Συμπαραγωγή: Complicite & Schaubühne

Παρουσιάζεται από το Barbican και το 14-18 NOW, το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της Μεγάλης Βρετανίας για την εκατονταετηρίδα από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Το live streaming παρουσιάζεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε του Λονδίνου



Συντελεστές παράστασης:

Complicite & Schaubühne Berlin

Beware of Pity (Ungeduld des Herzens)

Διασκευή από το βιβλίο του Stefan Zweig (ελλ. μτφρ. Επικίνδυνος οίκτος)



Διασκευή: Simon McBurney, James Yeatman, Maja Zade και ο θίασος

Σκηνοθεσία: Simon McBurney

Συν-σκηνοθεσία: James Yeatman

Σκηνικά: Anna Fleischle

Κοστούμια: Holly Waddington

Φωτισμοί: Paul Anderson

Σχεδιασμός Ήχου: Pete Malkin

Βοηθός στον ήχο: Benjamin Grant

Βίντεο: Will Duke



Παίζουν οι ηθοποιοί: Robert Beyer, Marie Burchard, Johannes Flaschberger, Christoph Gawenda, Moritz Gottwald, Laurenz Laufenberg, Eva Meckbach



Η παράσταση είναι στα γερμανικά, με αγγλικούς υπότιτλους, διαρκεί 2 ώρες χωρίς διάλειμμα και είναι κατάλληλη για ηλικίες άνω των 15 ετών.



Oδηγίες για την παρακολούθηση του live streaming



Το live stream θα ξεκινήσει στις 17:00, την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμο μέχρι τα μεσάνυχτα (ώρα Γκρήνουιτς) της Κυριακής 26 Φεβρουαρίου. Για να το παρακολουθήσετε, θα χρειαστεί:



1. Να πατήσετε play και το live stream θα ξεκινήσει.

2. Σας συνιστούμε να παίξετε το stream στην υψηλότερη ποιότητα. Για να το επιτύχετε αυτό, κάντε κλικ στο εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Quality και στη συνέχεια επιλέξτε 720p. Αν, ωστόσο, διαπιστώσετε κάποια δυσλειτουργία ή επιβράδυνση στο βίντεο, επιστρέψετε στις ρυθμίσεις και επιλέξτε την αυτόματη λειτουργία (Auto).

3. Επίσης, σας συνιστούμε να παρακολουθήσετε την παράσταση μέσα από browser Chrome ή Mozilla Firefox. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιον άλλον browser θέλετε, αλλά ειδικά ο Internet Explorer ενδεχομένως να παρουσιάσει προβλήματα στους χρήστες.

4. Συνιστάται σύνδεση Wifi ή ενσύρματου Ίντερνετ, αλλά υπάρχει επίσης υποστήριξη του live streaming για φορητές συσκευές.

Γ.Οικονόμου