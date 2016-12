Τζορτζ Μάικλ ο φιλάνθρωπος: Πώς βοηθούσε χιλιάδες ανθρώπους στα... κρυφά

Λίγο μετά τον απροσδόκητο θάνατο του 53χρονου τραγουδιστή, Τζορτζ Μάικλ, έρχονται στο φως καλά κρυμμένες ιστορίες για κρυφές δωρεές και φιλανθρωπίες του. Πιο συγκεκριμένα, φιλανθρωπικές οργανώσεις εξέδωσαν ανακοινώσεις στις οποίες αναφέρουν τις μεγάλες δωρεές που ο ίδιος είχε καταβάλει πάντα μυστικά, ενώ δεν είναι λίγοι και οι απλοί άνθρωποι που δημοσιεύουν ιστορίες αποκαλύπτοντας πως ο κυπριακής καταγωγής, Τζορτζ Μάικλ, τους είχε προσφέρει οικονομική βοήθεια.

Αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη Βρετανού παρουσιαστή που παλαιότερα παρουσίαζε τηλεπαιχνίδι πώς ο γνωστός τραγουδιστής βοήθησε παίκτρια που συμμετείχε στο παιχνίδι και είχε ανάγκη 18.000 ευρώ, προκειμένου να υποβληθεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση! Η παίχτρια δυστυχώς δεν κατάφερε να κερδίσει κάποιο χρηματικό ποσό, όμως της τηλεφώνησε ο ίδιος ο Τζορτζ Μάικλ κρυφά και την επόμενη ημέρα και της πρόσφερε ολόκληρο το χρηματικό ποσό έτσι ώστε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα.

Μια ακόμη ευεργεσία του διάσημου τραγουδιστή φέρνει στο φως η Εστερ Ράντζεν, πρόεδρος της συμβουλευτικής γραμμής για παιδιά, Childine, στην οποία παραχώρησε για λογαριασμό του οργανισμού που διηύθυνε τα δικαιώματα εκμετάλλευσης για το Νο 1 S ingle του «Jesus To A Child». Παράλληλα δεν έμεινε εκεί αλλά φρόντιζε να κάνει και άλλα δώρα στον οργανισμό προσπαθώντας έτσι να φροντίζει και είναι δίπλα στα παιδιά.. «Χιλιάδες παιδιά στη Βρετανία θα πρέπει να ευγνωμονούν τον Μάικλ», σημείωσε.

Μια άλλη κρυφή και συγκινητική ιστορία είναι η οικονομική βοήθεια που πρόσφερε σε μια φοιτήτρια, η οποία παράλληλα εργαζόταν προκειμένου να μπορέσει να εξασφαλίσει τα απαραίτητα έσοδα για να πραγματοποιήσει τις σπουδές ως νοσοκόμα. Ο Τζορτζ Μάικλ της πρόσφερε 6.000 ευρώ για να μπορέσει να πληρώσει τα δίδακτρά της. Μάλιστα, την είδηση τότε είχε δημοσιεύσει μια δημοσιογράφος, σεβόμενη την επιθυμία του να παραμείνει άγνωστη η προσφορά του…

Την ίδια στιγμή, η Τζέιν Μπάρον, εκπρόσωπος του Terrence Higgins Trust, φιλανθρωπικού ιδρύματος για ασθενείς του ΑIDS και άλλων μεταδιδόμενων νοσημάτων, αποκάλυψε ότι ο Τζορτζ Μάικλ τους στήριζε εδώ και πολλά χρόνια.«Χάρη στην προσφορά του Τζορτζ είμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι με HIV θα ζουν υγιείς ζωές χωρίς προκατάληψη και διακρίσεις», σημείωσε στο μήνυμά της.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι ο Τζορτζ Μάικλ ήταν μεταξύ των καλλιτεχνών που είχαν συμμετάσχει στο αρχικό Band Aid (φιλανθρωπικό γκρουπ καλλιτεχνών), ενώνοντας τη φωνή του μαζί με άλλους ποπ σταρ για το single «Do They Know It's Christmas?» το 1984, χάρη στο οποίο συγκεντρώθηκαν περίπου 24 εκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση του λιμού στην Αιθιοπία.