Πέθανε ο Allan Williams, πρώτος manager των Beatles

Το Jacaranda, το οποίο ανήκε παλιά στον ίδιο τον Williams, επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου του. Στο μήνυμα του αναφέρει ότι ο Williams βρέθηκε στην καρδιά της μουσικής σκηνής του Λίβερπουλ για σχεδόν 60 χρόνια. Το 1960, ο ίδιος ο Williams είχε εκτελέσει χρέη οδηγού στις πρώτες συναυλίες του συγκροτήματος στο Αμβούργο. Τότε οι Beatles αποτελούνταν από τους John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe και Pete Best. Η συνεργασία τους όμως έληξε το επόμενο έτος μετά από μια διαφωνία που αφορούσε πληρωμή. Επόμενος manager των Beatles ήταν ο Brian Epstein.

As we head into 2016 having lost another great, our thoughts at this time are with Allan's wife Beryl and his children. #RIPAllanWilliams pic.twitter.com/JynyNGoxzc