Ο Έλτον Τζον θα τραγουδήσει στην κηδεία του Τζορτζ Μάικλ

Σε μια συναυλία με την συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών και αγαπημένων φίλων του, θα μετατραπεί η κηδεία του Τζορτζ Μάικλ.

Προς το παρόν, επισήμως, δεν έχει ανακοινωθεί ούτε καν η ημερομηνία της κηδείας του καλλιτέχνη, που πέθανε ανήμερα τα Χριστούγεννα, αλλά ορισμένες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο τελετές. Μία ανοιχτή για τους θαυμαστές του καλλιτέχνη και μία σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, για συγγενείς και φίλους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πολύ καλός φίλος του Τζορτζ Μάικλ, Ελτον Τζον – με τον οποίο κυκλοφόρησε το ντουέτο Don’t Let The Sun Go Down On Me, το 1991 – θα τραγουδήσει στην ανοιχτή επιμνημόσυνη δέηση.

Η σορός του καλλιτέχνη θα ταφεί δίπλα στον τάφο της μητέρας του της Λέσλι, στο νεκροταφείο του Highgate στο βόρειο Λονδίνο. «Η αγάπη του Τζορτζ για τη μητέρα του παρέμενε ισχυρή και πάντα έλεγε ότι ήλπιζε να βρεθεί ξανά μαζί της», ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στον αείμνηστο σταρ, στην εφημερίδα The Sun.