Συστήθηκε στο ευρύ κοινό με την διασκευή του Θα Σπάσω Κούπες, ωστόσο, η Μαρίνα Σάττι σπάει… ρεκόρ στα social media με το νέο της τραγούδι.

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το Μάντισσα, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία της με το νέο digital label του Antenna Group, την 314 Records και κατάφερε να γίνει viral αμέσως. Εκτός από τις χιλιάδες αναρτήσεις του video clip στα social media, που έκαναν το τραγούδι πρώτο trend, στο YouTube «άγγιξε» το μισό εκατομμύριο προβολές μέσα σε περίπου 24 ώρες! Την μουσική και τους στίχους του τραγουδιού έγραψε η ίδια η Μαρίνα, ενώ το clip, που γυρίστηκε στους δρόμους της Αθήνας, χορογράφησε ο Tasos Xiarcho και σκηνοθέτησαν οι Kimino.

Μουσική / Στίχοι: Μαρίνα Σάττι / Μιχάλης ΜΕΘ Κουινέλης

Arranged & Produced by Marina Satti

Mixed by George Koltsiou & Dimitris Misirlis @ MATRIX studios www.matrixstudio.gr

Mastered by Yiannis Christodoulatos @ Sweetspot Studio www.sweetspot.gr

Gaida: Konstantis Pistiolis