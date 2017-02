Gaga - Metallica: Το τεράστιο τατουάζ της Lady & το φλερτ στη σκηνή [photos+vds]

Μια από τις εκπλήξεις των φετινών Grammys ήταν η μουσική συνάντηση της ποπ ντίβας Lady Gaga με τους γερόλυκους της ροκ, Metallica. Παρά τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι δύο ερμηνευτές σάρωσαν στη σκηνή τραγουδώντας «Seduced by fame ... A moth into the flame»!