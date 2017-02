Eurovision 2017: Αυτοί είναι οι τίτλοι των 3 τραγουδιών - Η Demy στα βιντεοκλίπ! [photos]

Μόλις λίγες ημέρες έχουν μείνει μέχρι τον ελληνικό τελικό της Eurovision όπου θα παρουσιαστούν τα τρία υποψήφια τραγούδια μεταξύ των οποίων θα κληθεί το ελληνικό κοινό να επιλέξει αυτό που θα μας εκπροσωπήσει στον φετινό διαγωνισμό τον Μάιο.

Οι τίτλοι των τριών υποψήφιων τραγουδιών είναι «When The Morning Comes Around», «Angels» και «This Is Love» και ο τελικός θα γίνει στις 6 Μαρτίου στις 22:00 και θα προβληθεί από την EΡΤ.

Μάλιστα, όπως είπε ο Θέμης Γεωργαντάς μέσα από την εκπομπή Πρωινό, η Demy δε θα τραγουδήσει τα τραγούδια στη σκηνή, αλλά θα δούμε τρία βίντεο, ένα για το κάθε τραγούδι, προκειμένου το κοινό στη συνέχεια να ψηφίσει το αγαπημένο του.

#eurovision2017 #videoclips #greeknationalfinal 06/03 💗 #demy A post shared by Dimitra Papadea (@demy_official) on Feb 26, 2017 at 9:02am PST