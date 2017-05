there is so much looooove in me 🤘😈 [📸 rights to Thodoris Markou, more on thodorismarkou.com] #davegahan @depechemode #DepecheMode #GlobalSpiritTour #athens #gig #concert #live #music

A post shared by Depeche Mode Art (@depeche.mode.art) on May 18, 2017 at 1:25am PDT