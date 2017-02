Λίγους μήνες μετά το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας και συγκεκριμένα στις 31 Μαρτίου, ο Bob Dylan κυκλοφορεί το πρώτο 3πλο άλμπουμ της καριέρας του με τίτλο ?Triplicate?. Ένα χρόνο μετά το ?Fallen Angels?, ο αγαπημένος καλλιτέχνης συνεχίζει το μουσικό του ταξίδι στην Αμερικάνικη μουσική και παρουσιάζει μία συλλογή με 30 κλασσικά Αμερικάνικα τραγούδια διασκευασμένα μοναδικά από τον ίδιο.

Κάθε δίσκος είναι θεματικός και περιλαμβάνει μια ακολουθία 10 κομματιών,

συνθέσεις μερικών από τους πιο σημαντικούς Αμερικανούς συνθέτες που επηρέασαν την παγκόσμια μουσική, όπως Charles Strouse and Lee Adams (“Once Upon A Time”), Harold Arlen and Ted Koehler (“Stormy Weather”), Harold Hupfield (“As Time Goes By”), Cy Coleman and Carolyn Leigh (“The Best Is Yet To Come”) κ.ά.

Οι τίτλοι των επί μέρους δίσκων είναι “Til The Sun Goes Down”, “Devil Dolls” και “Comin’ Home Late” και αντικατοπτρίζουν περίτεχνα τις φωνητικές και καλλιτεχνικές ικανότητες του Dylan.

Πρώτο δείγμα αυτού του άλμπουμ είναι το “I Could Have Told You”, το οποίο είναι διαθέσιμο και μέσω του pre-order στο iTunes. Το “Triplicate” κυκλοφορεί στις 31 Μαρτίου σε 3πλο CD, 3πλο βινύλιο και 3πλό limited edition βινύλιο από τη Sony Music και τη Feelgood Records.