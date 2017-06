Τουλάχιστον 30.000 εισιτήρια για τη συναυλία που θα δώσει η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Αριάνα Γκράντε στο Μάντσεστερ, με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της περασμένης εβδομάδας, εξαντλήθηκαν σήμερα σε διάστημα μόλις 6 λεπτών, αφότου βγήκαν προς πώληση.

Η εταιρεία Ticketmaster γνωστοποίησε ότι 140.000 άνθρωποι συνδέθηκαν στον ιστότοπό της αναζητώντας τα εισιτήρια για τη συναυλία One Love Manchester, όπου θα πρωταγωνιστήσει, μαζί με άλλους αστέρες του πενταγράμμου, και η νεαρή τραγουδίστρια.

Η Αριάνα Γκράντε είχε μόλις τελειώσει τη συναυλία της στο Μάντσεστερ Αρένα την 22α Μαρτίου όταν ο βομβιστής καμικάζι Σαλμάν Αμπέντι πυροδότησε τα εκρηκτικά του και οδήγησε στον θάνατο 22 ανθρώπους, μεταξύ αυτών 7 παιδιά. Άλλοι 116 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση.

Μια πλειάδα αστέρων όπως ο Τζάστιν Μπίμπερ, οι Coldplay, η Κέιτι Πέρι, οι Take That, οι Black Eyed Peas, ο Ούσερ και ο Ουίλ Φάρελ θα συμμετάσχουν επίσης στο σόου ενώπιον 50.000 θεατών στο στάδιο του Μάντσεστερ, Emirates Old Trafford.

Περίπου 20.000 δωρεάν εισιτήρια διατέθηκαν για τους ανθρώπους που βρίσκονταν στις κερκίδες του Μάντσεστερ Αρένα τη νύχτα της επίθεσης.

Ο εκπρόσωπος τύπου της Ticketmaster δήλωσε από την πλευρά του:

«Με έκπληξη η Ticketmaster είδε να καταγράφεται μια αξιοσημείωτη ζήτηση των εισιτηρίων του One Love Manchester που βγήκαν προς πώληση σήμερα το πρωί, στον ιστότοπό της, ενώ και το τηλεφωνικό μας κέντρο βούιζε» από τα πολλά τηλεφωνήματα.

Όπως έγινε γνωστό, τα έσοδα από τη συναυλία της Αριάνας Γκράντε στο Μάντσεστερ θα δοθούν στο Έκτακτο Ταμείο του Ερυθρού Σταυρού στο Μάντσεστερ.