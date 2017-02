10 πάρτι για ένα δυνατό κλείσιμο της φετινής Αποκριάς!

Τελευταίο σαββατοκύριακο της Αποκριάς. Μπορεί κάποιοι από μας να μην καταλάβαμε καν πώς πέρασαν οι Απόκριες, έχουμε όμως μια τελευταία ευκαιρία να ξυπνήσει ο άλλος εαυτός μας... Ντυθείτε σουπερήρωες, Αρχαίοι Έλληνες, ποπ είδωλα των 80's ή και τίποτα .... και ιδού 10 πάρτι που σας περιμένουν στη βραδινή Αθήνα!

Μασκέ πάρτι ’80s & ’90s

«Mosaiko», 24-26/2

Ντύσου Michael Jackson, Madonna, Prince ή Cyndi Lauper και χόρεψε με τραγούδια που μας έχουν σημαδέψει. Ειδικοί στη δημιουργία trash καταστάσεων: Spyros Pagiatakis και Dear Quentin (Παρασκευή ), Takis Apostolou (Σάββατο ), Photoharrie και Kissing Strangers (Κυριακή ). Είσοδος ελεύθερη.



Μασκέ πάρτι με τους Locomondo

Club του «Σταυρού του Νότου», 24/2

Λίγο πριν από την «κορύφωση» των φετινών καρναβαλικών εκδηλώσεων, οι Locomondo μας προσκαλούν σε ένα πάρτι για μασκαράδες και όχι μόνο με σκοπό το γλέντι στο Σταυρό του Νότου club. Βρείτε τη φορεσιά που ταιριάζει στο mood σας και ελάτε να χορέψετε με rap, ska, reggae, hip-hop, dub, ska, reggae και one drop, «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα», το «Μαγικό χαλί» και άλλα. ! Είσοδος: €10.

Καθιερωμένα θεματικά parties για τα οποία αξίζει να βάλεις... μάσκα. Το Σάββατο ντύσου χαρακτήρας από το αγαπημένο σου μιούζικαλ για να συντονιστείς με τις επιλογές τραγουδιών από αξέχαστες ταινίες του είδους που θα κάνει η house band, ο George Zervos και η Eva Tsachra. Την επόμενη μέρα ντύσου Batman, Storm και Wolverine. Στη σκηνή θα βρίσκονται οι Jaguar Bombs για ένα άκρως σουρεαλιστικό soundtrack με τον rock n’ roll τσαμπουκά των 60s να "μπλέκεται" με μία playlist του MTV στα early zeros και με εφηβικούς pop ύμνους. Είσοδος ελεύθερη.



Mega Barbarella Carnival Parade

Συγγρού 137, 25/2

Το αποκορύφωμα του καρναβαλιού έρχεται με... φόρα. Έλα με πολύχρωμες σερπαντίνες και ρόπαλα, παντελόνια καμπάνες, λαμέ πουκάμισα και άφρο περούκες, για την πιο αστραφτερή βραδιά της Αποκριάς! Μουσική από τα παλιά θα παίζει η ψυχή της θρυλικής ντισκοτέκ, Πέτρος Μπρατάκος. Είσοδος €10 (με ποτό ), φιάλη €80 ανά 6 άτομα σε τραπέζι. Κρατήσεις: 6932652600 & 6989829640.



ΠΩΛΙΝΑ, ΜΠΙΓΑΛΗΣ, ΧΑΡΙΤΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ & Polis

Κύτταρο 24-26/2

Το μασκέ-πάρτι φινάλε των αποκριάτικων 80s 90s παραστάσεων. «Πάμε για τρέλες στις Σευχέλες» «Μελισσούλα» «Τα κορίτσια ξενυχτάνε» «Ροζ Μπικίνι» «Του Αιγαίου τα Μπλούζ» «Βραδινό μπανάκι» «Πους Απς» «Κατερίνα» «Όσο υπάρχει αυτή η αγάπη» «Μπιρίμπα» «Με την πρώτη ματιά» «Στοιχηματίζω» «Κυκλοφόρησε» «Σοκολατί» «Μου λείπεις» «Έτσι σε θέλω» «Ράδιο αγάπη μου» «Η κόρη του περιπτερά» «Ψηλές κοντές» «Καλή επιτυχία» «Ζηλεύω» «Το καπελάκι» «Lost in the Night” Pre – Party με όλα τα 80s και 90s Super Hits. Εισιτήριο: 10€ / Φιάλη- 120€







Kitscherella Grande

«Vox», 25/2

Το πάρτι που δεν χάνεται με τίποτα! Ο Dj Kitschy Kimon θα σας ταξιδέψ­ει στο γαλαξία του ξέφρενου χορού με όλες τις kitsch Disco - 80’s - 90’s επιτυχίες που γνωρίζετε και όχι μόνο. Η υπερβολή δεν είναι ποτέ αρκετή. Ντυθείτε με το πιο kitsch λαμέ κουστούμι σας και ετοιμαστείτε να ακούσετε και να δείτε μια ρετροσπεκτίβα των πιο χιτ κιτς στιγμών της παγκόσμιας αλλά και ελληνικής παραγωγής! Προπώληση €6 από το δίκτυο του viva.gr, €8 στο ταμείο. Κρατήσεις τραπεζιών: 6976682285.



Stranger Things Party

«Χυτήριο», 25/2

Η σειρά του Netflix είναι η αφετηρία για να ανατρέξεις στα ’80s στην πέμπτη αποκριάτικη διοργάνωση της Zombie Thriller Party. Γίνε πρωταγωνιστής στην περιπέτεια του Stranger Things: Το #zombiethrillerparty βάζει στο βίντεο μια Betamax της Amblin και προσκαλεί σε εκστρατεία πίσω στα παιδικά μας χρόνια. Στην πέμπτη του χρονιά, τo μεγαλύτερο ρετρό αποκριάτικο της πόλης φέρνει την αθωότητα μιας άλλης εποχής απέναντι σε τέρατα και πλάσματα αλλόκοσμα, που μόνο η φαντασία ξέρει να νικήσει. Φόρα την πανοπλία σου, όπλισε τη σφεντόνα· η νύχτα είναι μεγάλη και τα πράγματα… παράξενα. Είσοδος: €6.



Trash vs Techno: The Μασκέ Edition

«Six D.O.G.S.», 26/2

Θυμόμαστε ενδυματολογικά τα rave parties των ’90s και ακούμε στο Gig Space τους Cult Invaders να επιλέγουν ’80s και ’90s ένοχες απολαύσεις, ενώ στο -1 μέλη της ομάδας του διαδικτυακού Cannibal Radio (Softcore, Speerit, Iffie ) απευθύνονται στους αμετανόητους της techno. Μην ξεχάσετε τον χαρταετό σας, το πάρτι θα τραβήξει μέχρι το πρωί και κούλουμα στην Αβραμιώτου! Dress code: Party like it’s the 90s (απαραίτητο αξεσουάρ: γυαλί ηλίου). Είσοδος: €5.



’80s-’90s Eurodance Trash Party

«Second Skin», 26/2

Μπορεί να μην παίζουν συχνά τέτοιες μουσικές (δηλαδή σχεδόν ποτέ), αλλά 1 φορά το χρόνο το κάνουν όπως του αξίζει: Με τις ανάλογες επιλογές από τα 80s και τα 90s, με το Eurodance, την Italodisco να βρίσκουν θέση στα sets και το κυριότερο φυσικα, τους Djs να μην φοβούνται να εξευτελιστούν μουσικά. Πλούσιο υλικό στον προτζέκτορα! Δωρεάν είσοδος.

ANCIENT MEMES: ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ PARTY,

GAGARIN, 26/2

Ω, Δία, πατέρα, με τα έντεκα τσουτσέκια σου, τους 99 σου γιους και τις 65 κόρες, ω εσείς, Ολύμπιοι Θεοί, κι εσείς συμβασιούχοι ημίθεοι, και το εργατικό προσωπικό του Ολύμπου, της Δωδώνης, των Δελφώνε, του τιμημένου Παγγαίου, Μυκηναίοι, Μινωίτες (όχι εσύ, Μινώταυρε, θα σέβεσαι), Θράκες και Μακεδόνες και Θρακομακεδόνες, Σπαρτιάτες, Αχαιοί, Ίωνες, βάρβαροι ήρωες μυθικοί αδέλφια μας, Πέρσες κι εσείς και Πρόπερσες, κι εσείς Τρώες διπλό μες στο σπιτάκι σας, Θωρ με το βελούδινο σφυρί και το ξανθό σου το μαλλί.

Έκκληση κάνουμε για τις 26 τουτουνού του μήνα αυτουνού, ελάτε πάλι μικροί μεγάλοι στο τρελό καρναβάλι στον ιερό τόπο του Gagarin, τόπο μυσταγωγίας όπου ρέει η Ντεσπεράντος ω σαν νέκταρ κι αμβροσία, όπου ο Ορφέας έκανε το πρώτο του Live, ο Γανυμήδης έκανε το πρώτο του Like, ο Αχιλλέας το πρώτο του φόλλου και ριτουί, η ωραία Ελένη το πρώτο της gang bang, εκεί, που φύτρωνε θυμάρι κι άγρια μέντα, εκεί που θα λάβει χώρα το 1ο Αρχαιοελληνικό Αποκριάτικο Παρτέη των Ancient Memes.

ΧΙΤΩΝΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ - ​Τιμή εισιτηρίου: προπώληση 7 ευρώ, ταμείο 9 ευρώ, οι πόρτες ανοίγουν στις 22.00