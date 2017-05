Μια φωτο που μόλις τραβήχτηκε με τον survivor αδερφό κ την handmade ξύλινη κατασκευή του...που από ότι φαίνεται προδίδει κ την αποχώρηση του 😂 (Για όσους ρωτάνε, θα ήθελα να ενημερώσω ότι ο λογαριασμός του στο instagram έχει διαγραφεί εδώ κ εβδομάδες) #survivorgr #tsangk_eisai

A post shared by Maria-Tzonhoua Tsangk ☯ (@mariatsangk) on May 3, 2017 at 3:16am PDT