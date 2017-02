Σάκης Τανιμανίδης: Το μήνυμα πριν την πρεμιέρα του Survivor! [photo]

Σημερα στις 21:00 στον SKAI κανουμε ΠΡΕΜΙΕΡΑ με το νεο SURVIVOR!!! Θελω να σας πω οτι γελαω σαν παιδι απο χαρα που θα ειμαστε και παλι μαζι για τους επομενους μηνες! Ειμαι πολυ ενθουσιασμενος με το show και την τεραστια παραγωγη...οι παικτες ειναι δυνατοι (και αρκετα τρελοι!)...θελω να ετοιμαστειτε, λοιπον, για κατι ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ που ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΔΕΙ στα ελληνικα δεδομενα! Wish me luck! :) :) #ImissedyouGUYS #SURVIVOR #Dominicana #ILoveThis #EXCITED #GETREADY

A photo posted by Sakis Tanimanidis (@sakiswp) on Feb 13, 2017 at 8:56am PST