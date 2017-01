Παυλίδου: Η ριζική μεταμόρφωσή της μετά τον χωρισμό με Φερεντίνο [photo]

#me #wearing@180dgrs #total #outfit #shoes@migato #styling by @cleonmf #cleonfysekis #hairstyle by @leboudoirsalon ❤️bridalfashionweek 💍👰🏻 #show #zappeion_megaron #love #fashion #instamood

A photo posted by Sofia Pavlidou (@pavlidou.sofia) on Jan 15, 2017 at 10:34pm PST