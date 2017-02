Όσκαρ 2017: Οι 9 στιγμές που δεν «έπιασαν» οι κάμερες [photos+vds]

Ακόμη όμως και οι καλύτεροι τηλεοπτικοί παραγωγοί είναι αδύνατο να βρίσκονται σε πολλά σημεία ταυτόχρονα και να πιάσουν τις πιο αποκαλυπτικές αντιδράσεις και σκηνικά που μπορεί να μη δει ποτέ κανείς στον τηλεοπτικό του δέκτη.

Όμως χάρη στο διαδίκτυο, τα social media και κυρίως τις κάμερες του κοινού οι λάτρεις των Όσκαρ μπορούν να συλλάβουν στιγμές που οι επαγγελματίες οπερατέρ μπορεί να χάσουν.

​Το περιοδικό Vanityfair στην ιστοσελίδα του διάλεξε εννέα στιγμές από την 89η τελετή που δεν είδαμε στην τηλεόραση.

1. Η αντίδραση της Έμμα Στόουν νικήτριας του Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου όταν κλήθηκε να σχολίασει τη βράβευση του Moonlight. Αφού παίρνει μια ανάσα στη συνέχζεια λέει ότι «οπωσδήποτε μου άρεσε το Moonlight» (η ακριβής φράση στα αγγλικά ήταν «I f...cking love Moonlight»)

2. Ο Μπάρι Τζένκινς όταν αρχικά δεν κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και μετά το λάθος τελικά το κέρδισε: Οι κάμερες είχαν εστιάσει στους συντελεστές του La La Land που ενώ άρχιζαν τις ευχαριστίες στη συνέχεια θα έπρεπε να δώσουν πίσω τα βραβεία. Η εναλλαγή των συναισθημάτων του Τζένκινς τα λέει όλα.

3.Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ υποκλίνεται στη σπουδαία Μέριλ Στριπ, στην οποία αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της εισαγωγής του ο παρουσιαστής της βραδιάς Τζίμι Κίμελ.

Justin Timberlake & Meryl Streep on backstage of the #Oscars pic.twitter.com/8cn3DnU6T7

4. Τα δάκρυα συγκίνησης του Μπεν Άφλεκ όταν ο αδερφός του Κέισι ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Μία πόλη δίπλα στη θάλασσα»

5. Η αντίδραση της Μέριλ Στριπ όταν κατάλαβε την ιστορική γκάφα με το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας που δόθηκε στη λάθος ταινία

6.Η συγκίνηση του Ντένζελ Ουάσινγκτον όταν διορθώθηκε το λάθος και πλέον το Όσκαρ καλύτερης Ταινίας πήγε στο Moonlight

7. Όταν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αγκάλιασε την Έμα Στόουν μετά την απονομή του Όσκαρ από τον ίδιο λίγα λεπτά νωρίτερα

8. Δάκρυσε η Έμμα Στόουν όταν είδε μπροστά της τη φίλη της Μπρι Λάρσον. «Τώρα μπορώ να βάλω τα κλάματα» ακούγεται να λέει η ηθοποιός

9. Οι αγκαλιές και τα φιλιά των συντελεστών του Moonlight μέχρι να ανέβουν στη σκηνή και να πάρουν από τα χέρια των «αντιπάλων» του La La Land τα χρυσά αγαλματίδια

The cast of Moonlight as they won best picture. So sweet and touching. pic.twitter.com/U77u35tNIJ