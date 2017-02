Όσκαρ 2017 αλα Μις Υφήλιος: Απίστευτο τρολάρισμα στο Twitter για το ιστορικό φιάσκο

Ηταν η πρώτη φορά στην ιστορία των Όσκαρ που έγινε ένα τόσο σοβαρό λάθο κατά την απονομή του βραβείου καλύτερης ταινίας και όπως ήταν φυσικό οι χρήστες των social media δεν έχασαν ευκαιρία για ένα αντίστοιχο ιστορικό τρολάρισμα.

Στιγμές αφότου ο Γουόρεν Μπίτι ανακοίνωσε πως το βραβείο καλύτερης ταινίας πηγαίνει στο La La Land και οι συντελεστές της ταινίας βρίσκονται στη σκηνή και βγάζουν τους ευχαριστήριους λόγους τους, διαπιστώθηκε το λάθος και ανακοινώθηκε πως το χρυσό αγαλματίδιο πηγαίνει τελικά στην ταινία Moonlight.

Αυτό ξύπνησε μνήμες... Miss Universe μετά το επικό λάθος του Steve Harvey πριν από δύο χρόνια, όταν άλλη ήταν η νικήτρια, άλλη φόρεσε το στέμμα και τελικά της το έβγαλαν από το κεφάλι.

Πολλοί ήταν αυτοί βέβαια που σχολίασαν ότι για όλα φταίνε... οι Ρώσοι, ενώ αναρωτήθηκαν μήπως ο Μπίτι ανακοίνωσε και λάθος πρόεδρο ΗΠΑ! Από τα σχόλια δεν έλειψαν και οι Έλληνες χρήστες του διαδικτύου που έδωσαν το δικό τους στίγμα

Have your people call our people - we know what to do. #Oscars #MissUniverse — Miss Universe (@MissUniverse) February 27, 2017

Let's be honest though, the happiest person in the world right now is Steve Harvey #Oscars #wasntjusthimtodoit pic.twitter.com/foRAvtbJSY — Just Jay (@ItsJustJay26) February 27, 2017

Warren Beatty is the new Steve Harvey! #Oscars — Morgan Oey (@morganoey) February 27, 2017

I blame the Russians #OscarMistake — Jodi P (@JoPell5) February 27, 2017