Λάσπα: Μπήκε στον 7ο μήνα και παραδέχτηκε την εγκυμοσύνη με μια φωτογραφία [photo]

Ναι, είμαι έγκυος και μπήκα στον 7ο μήνα!Διέρρευσε σαν είδηση πρόσφατα. Ήθελα να στο επιβεβαιώσω η ίδια!Μέσα από την ψυχή μου σας ευχαριστώ για τις γλυκές ευχές, την θετική σας ενέργεια και αγάπη.Μπορούμε να ανταλλάσσουμε χαρές, απορίες, αγωνίες, πληροφορίες.Αποφάσισα, να μοιραστώ μαζί σου στιγμές από αυτήν την 2η μαγική μου διαδρομή και μαγική εμπειρία μέσα από το KeepUp και το κανάλι μας στο youtube.Αν είσαι ήδη έγκυος, ζήστο! Αν επιθυμείς να σου συμβεί, στο εύχομαι ολόψυχα!❤

A post shared by Laspa Katerina (@cat_laspa) on Mar 2, 2017 at 1:28pm PST