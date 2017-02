Κατερίνα Λάσπα: Η πρώτη φωτογραφία μετά την αποκάλυψη ότι είναι έγκυος [photo]

Rise, Shine & Smile! Κάθε πρωί που ξυπνάς χάρισε ένα αλήθινο χαμόγελο πρώτα στον εαυτό σου! Είναι το πιο δυνατό σου "όπλο" στις κακοτυχίες και στα δύσκολα της καθημερινότητας! #keepup #nevergiveup@typelovefashion

A post shared by Laspa Katerina (@cat_laspa) on Feb 20, 2017 at 10:49am PST