Το ζευγάρι, Manu Chao και Κλέλια Ρένεση, εκτός από τη ζωή είναι μαζί και επαγγελματικά, καθώς συνεργάζονται στο τελευταίο μουσικό project του τραγουδιστή που έχει τον τίτλο, TI.PO.TA.

Το βίντεο κλιπ για το «Moonlight Avenue», που ανέβηκε στο διαδίκτυο τον Ιανουάριο έκλεψε την παράσταση με τα αποκαλυπτικά πλάνα και την ταξιδιάρικη μουσική.

Όπως είδαμε μέσα από ένα νέο βίντεο στη σελίδα του Γάλλου τραγουδιστή, οι δύο τους την Παρασκευή που μας έρχεται ετοιμάζουν κάτι διαφορετικό. Το νέο τους τραγούδι πιθανώς να ονομάζεται «Η Αθήνα Βράζει», με την πρώτη γεύση να αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις.

Το βίντεο μάλιστα ξεκινά με τον εξής διάλογο:

– Κλέλια;

– Manu; What is tipota?

– Tipota could be everything

– Tipota is nothing

Δείτε το βίντεο: