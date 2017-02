Γιώργος Λιάγκας - Αθηναΐς Νέγκα: Η κόντρα τους κρατάει από το 2011 [vds]

Από ό,τι φαίνεται η δημοσιογράφος δεν ξύπνησε ξαφνικά ένα πρωί και έκανε μήνυση στον Λιάγκα. Υπάρχει μια παλιά κόντρα, η οποία κατέληξε χθες σε μήνυση της Νέγκα κατά του Γιώργου Λιάγκα - που αναζητείται στο πλαίσιο του αυτόφωρου!

Η κόντρα - όπως μετέδωσε σε ρεπορτάζ της εκπομπής της η Κατερίνα Καινούργιου - μεταξύ των δύο φαίνεται ότι κρατάει από το 2011. Τότε εργάζονταν και οι δύο στο Mega channel. O Γιώργος Λιάγκας έκανε τότε με τη Φαίη Σκορδά το Πρωινό mou, ενώ η Αθηναΐς ήταν κριτής στο Just The 2 Of Us.

Μια φωτογράφηση της Νέγκα μαζί με το παιδάκι της, είχε προκαλέσει εκείνη την περίοδο την «έκρηξη» του Γιώργου Λιάγκα. «Στο κοφίνι των απλύτων θα έβαζες εσύ παιδί; Εγώ ούτε σκυλί δεν θα έβαζα», είχε πει μεταξύ άλλων. Τότε, την ίδια μέρα, η Αθηναΐς είχε απαντήσει από τη ραδιοφωνική της εκπομπή και λίγους μήνες αργότερα είχε σχολιάσει στο Twitter ένα θέμα του Πρωινό mou με μανικιούρ για μωρά. Δείτε το σχετικό βίντεο: