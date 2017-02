Δούκισσα Νομικού: Επιβεβαίωσε τον γάμο της με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη [photo]

Η Δούκισσα Νομικού και ο αγαπημένος της Δημήτρης Θεοδωρίδης το καλοκαίρι πρόκειται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Όπως έχει γίνει γνωστό, η τελετή σύμφωνα με τα δημοσιεύματα θα γίνει τον Αύγουστο στη Μύκονο.

Ο επιχειρηματίας έκανε πρόταση γάμου στην παρουσιάστρια στις Μαλδίβες και εκείνη είπε το «ναι». Μπορεί να είχαν γραφτεί πολλά με το ζευγάρι να μην επιβεβαιώνει επίσημα το γάμο τους.

Ωστόσο σήμερα η γνωστή παρουσιάστρια μέσα από μία ανάρτηση στο προσωπικό της blog επιβεβαίωσε την ευχάριστη είδηση. Η Δούκισσα Νομικού ανέβασε μια φωτογραφία τους με την εξής λεζάντα:

Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Από την πρώτη στιγμή το ήξερες. Μπορεί να μην το μοιράστηκα μαζί σου κατευθείαν, όχι γιατί ήθελα να το κρύψω, αλλά γιατί ήθελα να το ζήσω στο 100%. Ήταν η στιγμή μας και την ήθελα μόνο για εμάς.

ΝΑΙ, λοιπόν. Ένα μεγάλο ΝΑΙ. Αυτός είναι ο άνθρωπός μου. Ο άντρας μου. Το άλλο μου μισό. Λένε πως καταλαβαίνεις ότι είναι αυτός, από την αρχή. Συμφωνώ. Για κάποιο λόγο το ήξερα, το ένιωσα, όταν μου χαμογέλασε για πρώτη φορά.

Αυτά.

You will forever be my always.

#crazyinlove

xxx

Υ.Γ.: Η φωτό είναι από εκείνη τη μέρα