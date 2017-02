Δείτε τον νέο σύντροφο της Νικολέττας Ράλλη [photos]

Και αυτό είναι μόνο η πρόβα!!! Η συνέχεια στην πιο ερωτική εκπομπή της χρονιάς, στις 19:45 στο Μακεδονία tv, Όλα Καλά!!! #poledancing #diesel #dance #valentinesday #ootd #LookOfTheDay #love #laugh #live #video #outfit #fashionable

A post shared by Nikoletta Ralli (@nikolettaralli) on Feb 14, 2017 at 9:54am PST