ΣΤΕΓΗ: Αυτό είναι το τέλος της ηχογραφημένης μουσικής & το μέλλον της

Ένα διήμερο με διαλέξεις, συζητήσεις, περφόρμανς, dj sets και προβολές για το τέλος της ηχογραφημένης μουσικής και το μέλλον της από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στην AMP Gallery.

Με τους: Daniel Miller (London/Mute), Bill Drummond (KLF, K Foundation), Adam Harper (μουσικολόγος, μουσικοκριτικός και συγγραφέας), Bill Kouligas (PAN Records), James Leyland Kirby (The Caretaker) και το media performance σχήμα AUDiNT των Kode9 (Hyperdub), Toby Heys και Ελένη Ικονιάδου.

Θυμάστε τις εποχές που αγοράζατε ή αντιγράφατε κασέτες και cd; Η Στέγη σε συνεργασία με τους Voltnoi και Quetempo διοργανώνει το The Death of Recorded Music, ένα διήμερο για το τέλος της ηχογραφημένης μουσικής και το μέλλον της μουσικής 11 και 12 Μαρτίου στην ΑΜΡ Gallery (Επικούρου 26 & Κορύνης 4). Η μουσική εδώ και πολύ καιρό έπαψε να χρειάζεται ένα υλικό αντικείμενο για να αναπαραχθεί ή να μεταφερθεί.

Σήμερα διαχέεται στο Ίντερνετ, αποθηκεύεται σε σκληρούς δίσκους, υπάρχει ως streaming, βρίσκεται σε μια αέναη κατάσταση αλλαγών. Αυτό το μεταβλητό και ανοιχτό οικοσύστημα εμπνέει τη χρήση, την εξάπλωση και τη δημιουργία της. Τεράστιες δισκοθήκες έχουν μετατραπεί σε άυλες βάσεις δεδομένων που είναι πλέον προσπελάσιμες από τα πανταχού παρόντα δίκτυα. Οι πολύπλοκες και δαπανηρές διαδικασίες επεξεργασίας των ήχων είναι πια παιχνίδια στις οθόνες αφής.

Τα μεν «κλειστά» μέσα αναπαραγωγής (βινύλιο, cd) έχουν αντικατασταθεί από links και ατέρμονες αλυσίδες πληροφοριών, ενώ οι «ειδικοί» της μουσικής από τον αλγόριθμο του “similar artists”. Συγχρόνως, παρατηρούμε την εξάπλωση μιας online μουσικής κοινότητας, ενός νέου underground που χρησιμοποιεί streaming πλατφόρμες (SoundCloud, Mixcloud, YouTube κ.λπ.) για να εκφραστεί και να επικοινωνήσει, ενώ η ποπ κουλτούρα περιορίζεται όλο και περισσότερο στη νοσταλγία και την αναβίωση, στοιχειώνοντας πολιτισμικά την παραγωγή του «νέου» με φαντάσματα του παρελθόντος.



Στην ψηφιακή εποχή, αναδύονται νέες δυνατότητες στη σχέση μεταξύ του ήχου, του χώρου, της μηχανής και του σώματος. Αυτό που δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί εικάζεται ότι μπορεί να προβλεφθεί. Υπάρχει ως ένα μέλλον που είναι ήδη εδώ, παρόν σε κάθε οθόνη, σε κάθε εφαρμογή, σε κάθε νέα σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον ψηφιακό και τον πραγματικό ηχητικό κόσμο. Όλα οδηγούν στη γέννηση μιας νέας ηχητικής πραγματικότητας που συνιστά το θάνατο της ηχογραφημένης μουσικής έτσι όπως την γνωρίσαμε τον προηγούμενο αιώνα.



Η μελέτη και η κριτική της ηχητικής μας κουλτούρας έχουν αποφασιστική σημασία για την κατανόηση του σύγχρονου κόσμου. Η μουσική δεν ήταν ποτέ κάτι που μόνο «ακούγεται», αλλά κάτι που βιώνεται σε ανεξερεύνητα σημεία της εμπειρίας μέσα στο χρόνο και το χώρο.

συντελεστές

Επιμέλεια προγράμματος: Voltnoi Brege, Quetempo

Πρόγραμμα

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

17:00 – 19:30

Εισηγήσεις

James Leyland Kirby (The Caretaker)

Bill Kouligas (PAN)

Daniel Miller (Mute)

Adam Harper (Zero Books)



20:00 – 21:30

Προβολή ταινίας

Imagine waking up and all music has disappeared, ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία του Stefan Schwietert



21:30 – 22:30

Διάλεξη περφόρμανς

Bill Drummond (KLF, K Foundation)



23:00 – 05:00

Club Νight

στο Boiler με τους Daniel Miller (London/Mute) & Voltnoi Brege

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

17:00 – 19:00

Συζήτηση

με τους Daniel Miller, Bill Kouligas, Adam Harper, James Leyland Kirby

Συντονισμός: Γιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου



19:30 – 20:30

Διάλεξη περφόρμανς

AUDiNT (Steve Goodman/Kode9, Ελένη Ικονιάδου, Toby Heys)



23:00 – 05:00

Closing Party

στο Boiler με τους Kode9 & Bill Kouligas

Όλες οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά, χωρίς διερμηνεία στα ελληνικά.

Info:

THE DEATH OF RECORDED MUSIC

Η γέννηση μιας νέας ηχητικής πραγματικότητας

11 – 12 Μαρτίου 2017 | 17:00-05:00

AMP Gallery (Επικούρου 26 & Κορύνης 4, Αθήνα)

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική προκράτηση θέσης για τις εισηγήσεις, τις διαλέξεις – περφόρμανς και την ταινία στο https://www.eventora.com/el/Events/The-Death-of-Recorded-Music



