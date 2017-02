Panda Dub Live Band για πρώτη φορά στο Fuzz

H Enter Events την Παρασκευή 5 Μαΐου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Panda Dub με την συνοδεία της Live Band του - ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα στον χώρο του, που έχει αποδείξει περίτρανα τις δυνατότητές του τόσο μέσα από τα album όσο κι από τις live εμφανίσεις του.

O ευλογημένος αυτός Γάλλος μοναχός του τάγματος της dub που σάρωσε πνεύμα και σώμα σε μια αποθέωση της σκηνής στις 21 Μαΐου 2016 στο Βοτανικό, με ένα τέλειο μείγμα από ethnic δείγματα, edgy και powerfull electro tunes με έντονο βαρύ ρυθμό, επιστρέφει την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 στο Fuzz Music Live Stage συνοδευόμενος αυτή τη φορά από 2 Ιππότες του ίδιου τάγματος με όπλα τους το μπάσο και τα τύμπανα, για να τυλίξει ακόμη μια φορά με τους ομιχλώδεις ήχους του, τους πάντες και τα πάντα στην πρωτεύουσα! Ετοιμαστείτε για ανυπέρβλητη και δυναμική dub άνευ προηγουμένου που εξαφανίζει κάθε βαρύτητα!

Τη συναυλία θ’ ανοίξει ο Billa Qause, μέλος των Pad trio και Wolfy Funk Project, με ανανεωμένο MPC Live set.

Τον Μάιο του 2016 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα στον Βοτανικό σε μια solo συναυλία την οποία τα 1.000 και πλέον άτομα που παρευρέθηκαν μπορούν να επιβεβαιώσουν την μοναδική εμπειρία που τους πρόσφερε ο Panda Dub καθώς πολύ απλά μπορεί να βρίσκεται για ώρες σε ένα συνεχόμενο pick, δίνοντας μαθήματα επικοινωνίας και προσέγγισης του κοινού, χωρίς να το αφήνει στιγμή έστω και να διανοηθεί πως κουράστηκε να χορεύει.

Ο κόσμος ζήτησε να επιστρέψει και ο ίδιος το υποσχέθηκε. Η Enter Events σε μια ιδανική συγκυρία τον φέρνει και πάλι στην Ελλάδα, αμέσως μετά την κυκλοφορία [1η Μαρτίου] του νέου του album «Shapes and Shadows», το Σάββατο 5 Μαΐου και μάλιστα μαζί με την Live Band του. για το μοναδικό από κοινού τους live εκτός Γαλλίας καθώς έπειτα από την Αθήνα δεν θα ακολουθήσει άλλο στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μονάχα όσοι βρέθηκαν στον Βοτανικό πέρσι μπορούν να φανταστούν τι είδους απογείωση θα επέλθει με τα τύμπανα και το μπάσο να τον συνοδεύουν. Το Ελληνικό κοινό θα έχει το προνόμιο να απολαύσει τη μοναδική εμφάνιση του Panda Dub από κοινού με την Live Band του εκτός Γαλλίας η οποία επιπλέον, θα είναι και η πρώτη επίσημη παρουσίαση του καινούριου του album, «Shapes & Shadows» εκτός της γαλλικής επικράτειας!

O Panda Dub, ένας οραματιστής με νέα οπτική και διαρκή διάθεση για εξέλιξη, ξεκάθαρα αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη ότι η γαλλική dub σκηνή είναι ακόμα ενεργή και έχει μπροστά της λαμπρό μέλλον. Την Παρασκευή 5 Μαΐου που θα συνοδεύεται από τη live μπάντα του, είναι βέβαιο πως θα μας εκπλήξει με τις ολόφρεσκες φουτουριστικές dub παραγωγές του, και θα μας χαρίσει μια βραδιά που θα αξίζει να θυμόμαστε για πολύ καιρό!

Ο Panda Dub κάνει εδώ και κάμποσο καιρό τη δική του μουσική επανάσταση εμπνευσμένη από τις σκηνές της Αγγλίας και της Γαλλίας. Έχει δημιουργήσει ένα καθαρά δικό του στυλ σαν dub καλλιτέχνης με reggae roots, αγγλική stepper και γαλλική electro dub να πλαισιώνουν τη μουσική του, χωρίς όμως οι επιρροές του να περιορίζονται μόνο εκεί άλλα, αντίθετα, με τα χρόνια τείνουν ολοένα να εκτείνονται και σε άλλες μουσικές κουλτούρες από ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου το γεγονός ότι το πάντα απαιτητικό αγγλικό κοινό τον έχει κυριολεκτικά λατρέψει. Έχτισε τη φήμη του κυρίως από το διαδίκτυο, κυκλοφορώντας το “Born To Dub”, το 2007. Ένα album ιδανικό είτε για το λεωφορείο είτε για το διάλειμμα από τη δουλειά είτε για χαλάρωμα στο σπίτι με ένα ποτήρι κρασί. Ένας δίσκος που έχει την υπέροχη τάση να προσαρμόζεται στην όποια ψυχική διάθεση του ακροατή. Το 2009 ακολούθησε το “Bamboo Roots”. Η συνεργασία του την επόμενη διετία με τη διαδικτυακή εταιρεία Original Dub Gathering είχε σαν αποτέλεσμα αρχικά το maxi single “Subcontraire” που περιλαμβάνει και το εκπληκτικό “Axion Esti” εμπνευσμένο από το έργο Οδυσσέα Ελύτη και εν συνεχεία το πετυχημένο EP “Black Bamboo”, τα οποία συγκέντρωσαν περισσότερα από 20.000 downloads μετά την κυκλοφορία τους. Το 2011 κυκλοφόρησε το προσωπικής του παραγωγής άλμπουμ “Antilogy”.



Την 1η Ιανουαρίου 2013 κυκλοφόρησε ο δίσκος, με τίτλο “Psychotic Symphony”. Μια πραγματική αποκάλυψη. Σαγηνευτικά φωνητικά, ανατολίτικες επιρροές και cosmic πινελιές (προάγγελοι του επόμενου album) δίνουν ένα πρώτο δείγμα των νέων μονοπατιών που χαράζει ο καλλιτέχνης, ενώ οι ρίζες της reggae, της UK stepper και του γαλλικού electro Dub συνοδεύουν και συμπληρώνουν μαεστρικά τη διαφορετικότητα του “Psychotic Symphony”.

Με το “Lost Ship” το 2015 όμως ο Panda Dub σαν άλλος Stanley Kubrick φτιάχνει τη δική του Οδύσσεια του διαστήματος προσθέτοντας cosmic και electro περιεχόμενο, παραδίδοντας μια υπέροχη φουτουριστική Dub. Το εκπληκτικό αυτό, μοναδικό κι ανεπανάληπτο δημιούργημα του είναι χωρίς αμφισβήτηση ένα δώρο σε όλους όσους οραματίζονται το αύριο και ανυπομονούν να το ψηλαφίσουν, έστω, σήμερα. Μια κλεφτή ματιά στο μέλλον γεμάτη σαρωτικές μελωδίες. Θα μπορούσε βέβαια να χαρακτηριστεί κι ως το Γυρίστε τον γαλαξία με ωτοστόπ σε album. Μοιάζει με χωροχρονικό ταξίδι βγαλμένο από τις σελίδες βιβλίων των Philip K. Dick και Douglas Adams, με τον Dr Who να γνέφει και να κλείνει και το μάτι ταυτόχρονα από τον τηλεφωνικό θάλαμο σε όλη τη διάρκεια του.

Την 1η Μαρτίου 2017 κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο καινούριο του album «Shapes and Shadows», το οποίο θα κυκλοφορήσει ελεύθερα στο διαδίκτυο και το οποίο και θα παρουσιάσει επίσημα για πρώτη φορά εκτός Γαλλίας στο Fuzz Live Music Club στις 6 Μαΐου!



Δισκογραφία:

Shapes & Shadows [2017] – 1March 2017 [Release Date]

The Lost Ship [2015]

Psychotic Symphony [2013]

Antilogy [2011]

Black Bamboo [2010 - EP]

Subcontraire [2009]

Bamboo Roots [2007]

Born2Dub [2007]

Billa Qause Hyperlinks

Official Bandcamp Page: https://billaqause.bandcamp.com/

Official Soundcloud Page: https://soundcloud.com/billaqause

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/BillaQauseMusic/

Info:

Παρασκευή 5 Μαΐου

Τιμές & Διάθεση Εισιτηρίων

Προπώληση: 18€ [Οι πρώτοι 100 κερδίζουν υπογεγραμμένη αφίσα από τον καλλιτέχνη]

30€ - [Διπλό Εισιτήριο μέχρι τις 7 Απριλίου]

Σημεία Προπώλησης:

E -Tickets: Αποκλειστικά από το Viva.gr στο παρακάτω Link: https://www.viva.gr/tickets/music/fuzz-live-music-club/panda-dub-live-in-athens/#description και Τηλεφωνικά στο: 11876

& Σε όλα τα καταστήματα Public, Seven Spots, Reload, Media Markt και Ευρυπίδης.