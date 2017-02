Οι BONEY M στην τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2017

Με ένα δυνατό μουσικό χαρτί, τους θρυλικούς Boney M, η Πάτρα και οι χιλιάδες επισκέπτες της θα αποχαιρετήσει το Πατρινό Καρναβάλι του 2017 ανανεώνοντας το ραντεβού της με τους απανταχού καρναβαλιστές για την επόμενη χρονιά.

Οι Boney M θα εμφανιστούν μετά την κήρυξη της λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2017 και της έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2018 από τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, την καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου και τον χείμαρρο των πυροτεχνημάτων που θα λάμψουν στον πατραϊκό ουρανό κάνοντας τη νύχτα μέρα.



Η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου στον Μόλο της Αγίου Νικολάου (στον κεντρικό λιμενοβραχίονα της πόλης) και θα αρχίσει στις 21.00, λίγο μετά από την ολοκλήρωση της εντυπωσιακής Μεγάλης Παρέλασης του Πατρινού Καρναβαλιού 2017.



Στην ανεπανάληπτη αυτή νύχτα λοιπόν θα λάμψει το άστρο των Boney M. Ένα αστέρι που μεσουράνησε στις δεκαετίες του 70 και του 80 φωτίζοντας την παγκόσμια χορευτική σκηνή. Τα καλύτερα πάρτυ, οι πιο εξωστρεφείς χορευτικές επιδόσεις ήταν συνώνυμες των μεγάλων τους επιτυχιών «Daddy Cool», «Rasputin», «Rivers of Babylon», «Ma Baker», «Gotta Go Home», «Brown Girl In the Ring», «One Way Ticket», «Sunny», «Hooray! Hooray! It΄s a Holi-Holiday», «Belfast» κ.α. που έγιναν εμβληματικές για τη διασκέδαση των παλαιότερων και συνεχίζουν και σήμερα να δημιουργούν καυτές θερμοκρασίες και να κατέχουν περίοπτη θέση στις χορευτικές προτιμήσεις των νεώτερων.



Οι Boney M. είναι ένα φωνητικό συγκρότημα από τη Γερμανία, που δημιουργήθηκε από τον Γερμανό παραγωγό Frank Farian. Αν και γερμανικό το γκρουπ, τα τέσσερα αρχικά του μέλη, η Liz Mitchell ήταν γεννημένη στην Τζαμάικα όπως και η Marcia Barrett, ενώ η Maizie Williams στο Μοντσερράτ και ο Bobby Farrell από την Αρούμπα. Το γκρουπ δημιουργήθηκε το 1976 και πέτυχε μεγάλη δημοτικότητα στα τέλη της δεκαετίας του 1970, παίζοντας disco κομμάτια. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1980, υπήρξαν διάφορες αλλαγές στη σύνθεσή του.Έχοντας έναν 10ετή απολογισμό, ο Frank Farian μετρά 18 πλατινένια και 15 χρυσά lp και πλήθος χρυσών και πλατινένιων singles, ενώ οι πωλήσεις του μετριούνται σε 150 εκατομμύρια παγκοσμίως. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 ο Farian έβγαλε στην αγορά τη νέα μορφή των Boney M. Στα τέλη του 1992 έφτασαν στην κορυφή του εμπορικού βρετανικού top 10 με μια μέγα-μίξη των παλιότερων Νο1 επιτυχιών τους.Η εκπληκτική ικανότητα να δημιουργούν επιτυχίες και ο ακούραστος προγραμματισμός τους για τουρνέ καθιέρωσε τους Boney M σαν ένα αυθεντικό ποπ γκρουπ των δεκαετιών του 70 και του 80.Η αστείρευτη ενέργειά τους, το τραγουδιστικό μέρος, τα εξωφρενικά κοστούμια, η γενικότερη εντυπωσιακή εικόνα που εκπέμπουν και οι δυναμικές ζωντανές disco-funk εμφανίσεις τους, τούς καθιερώνουν στην αφρόκρεμα του είδους και της διεθνούς μουσικής σκηνής και επιφυλάσσουν στο κοινό τους μια εξωπραγματική εμπειρία.Με το πέρασμα των δεκαετιών το φαινόμενο Βoney Μ γιγαντώνεται, ύστερα από τις εκατομμύρια πωλήσεις σε ένα ευρύ κοινό.Πάντοτε διασκεδαστικοί και έτοιμοι για την πίστα χορού, οι Boney M ανήκουν στα πολυαγαπημένα γκρουπ και αντιπροσωπεύουν ιδανικά εκείνη την εικονική εποχή. Φορέστε τα παπούτσια χορού σας, δέστε καλά τα κορδόνια σας. Οι Boney M επιστρέφουν δριμύτεροι και πιο καλοί από ποτέ! Αυτή η τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού, αυτή η νύχτα στην Πάτρα, την πρωτεύουσα του Καρναβαλιού θα είναι μια νύχτα κεφιού και ξέφρενου χορού που θα θυμάστε για καιρό!

