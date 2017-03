Μίμης Πλέσσας & George Spanos Trio σε διασκευές Cohen, Piazzolla και Led Zeppelin

Δύο μοναδικές βραδιές στο Half Note Jazz Club όπου θα απολαύσουμε τραγούδια του Μίμη Πλέσσα μαζί με το τρίο του Γιώργου Σπανού, jazz standards, μπαλάντες πιάνο – φωνή μαζί με τον εξαιρετικό ερμηνευτή Σπύρο Κλείσσα.

Ο Μίμης Πλέσσας είναι ένας από τους σημαντικότερους έλληνες συνθέτες. Πολυγραφότατος, μας έχει χαρίσει μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια του ελληνικού πενταγράμμου, σημάδεψε τον ελληνικό κινηματογράφο των περασμένων δεκαετιών με τις μελωδίες του, ενώ αναγνωρισμένα είναι από τους πρώτους που σύστησε τη jazz μουσική στην Ελλάδα και την ενσωμάτωσε στα τραγούδια του.



Αγαπώντας και στηρίζοντας πάντα την νέα γενιά, συμπράττει με νέους μουσικούς και συνθέτες και δημιουργεί μαζί τους συνεχώς. Έτσι, μετά από μια πρόσκληση του Γιώργου Σπανού, βρέθηκε μαζί με άλλα σημαντικά ονόματα της εγχώριας jazz σκηνής στο cd “Blue Passion” και συμπράττει μαζί του σε επιλεγμένα lives.





Στις δύο μοναδικές βραδιές στο Half Note Jazz Club, την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Μαρτίου, θα απολαύσουμε τραγούδια του Μίμη Πλέσσα μαζί με το τρίο του Γιώργου Σπανού, jazz standards, μπαλάντες πιάνο – φωνή μαζί με τον εξαιρετικό ερμηνευτή Σπύρο Κλείσσα, αλλά και το George Spanos trio που έχει στις αποσκευές του τον απόηχο της περσινής κυκλοφορίας του cd “Blue Passion”. Το άλμπουμ, που φιλοξένησε μερικούς από τους σημαντικότερους σολίστες της Ελληνικής Τζαζ σκηνής (Μίμης Πλέσσας, Γιώργος Κοντραφούρης, Τάκης Πατερέλης, Δημήτρης Τσάκας, Αστέριος Παπασταματάκης, Ζωή Τηγανούρια και Γιάννης Παχίδης) και ανακηρύχτηκε «Το καλύτερο Ελληνικό τζαζ άλμπουμ του 2015» (Jazzonline Readers Poll for the Best Greek Jazz album of the year 2015).Tο υλικό του σχήματος, αναμειγνύεται με τολμηρές διασκευές σε jazz standards, classic rock hits και το ελληνικό ρεπερτόριο. Οι B. Cobham, L. Cohen, C. Santana, A. Piazzolla, M. Davis, Led Zeppelin συναντιούνται επί σκηνής με τους Α. Καλδάρα, Μ. Χιώτη, Μ. Χατζιδάκι, Μ. Πλέσσα, ισορροπώντας ανάμεσα στη διασκέδαση, την έκπληξη και τη μουσική ανατροπή...

Μίμης Πλέσσας: πιάνο

Σπύρος Κλείσσας: τραγούδι

Γιώργος Σπανός: κιθάρες και τραγούδι

Γιώργος Πολίτης: μπάσο

Νίκος Καπηλίδης: τύμπανα

​Info:

Παρασκευή 10 & Σάββατο 11 Μαρτίου

HALF NOTE JAZZ CLUB

Τριβωνιανού 17, Μετς

Ώρα έναρξης: Παρ. & Σαβ.: 22.30

Είσοδος: 15 ευρώ (μπαρ), 20 ευρώ (Β’ Ζώνη), 25 ευρώ (Α’ Ζώνη)

Προπώληση: www.viva.gr

Καταστήματα: Public, Seven Spots, Reload Stores, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 210 9213310

www.halfnote.gr

www.facebook.com/halfnote.gr