Οι 3 Shades of Black παρουσιάζουν την Diamanda Galás σε μια συναυλία Voice and piano, το Σάββατο 20 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

«Δεν είμαι Γκοθ, είμαι Ελληνίδα. Γκοθ σημαίνει Γερμανός. Το να είσαι Ελληνίδα δεν είναι ένα απλό γεωγραφικό γεγονός, είναι ένα πνευματικό γεγονός. Οι Έλληνες μιλάνε πάντα δυνατά και ουρλιάζουν συνεχώς, είναι μέρος της κουλτούρας που ακολούθησε την αρχαία τραγωδία. Γι’αυτό και λατρεύω αυτό το ψυχωτικό είδος τέχνης.» – Diamanda Galás

Ζωντανό σύμβολο της αβανγκάρντ, η θρυλική Diamanda Galás έχει ασκήσει αδιαμφισβήτητη επιρροή στη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, αισθητική και πρωτοπορία. Πολύπλευρη, πέρα από τις απεριόριστες δυνατότητες της φωνής της, είναι ακόμη δεξιοτέχνις στο πιάνο και συνθέτις. Έχει συνεργαστεί με εμβληματικές μορφές της σύγχρονης μουσικής όπως ο Ιάννης Ξενάκης, και με σπουδαίους μουσικούς όπως ο μπασίστας των Led Zeppellin, John Paul Jones. Η ιδιαίτερη παρουσία και η φωνητική της τεχνική έχουν εμπνεύσει καλλιτέχνες όπως η PJ Harvey και η Anohni.

Η Diamanda Galás μετά από εννέα χρόνια απουσίας από τη δισκογραφία επιστρέφει με δύο άλμπουμ (All the Way και In Concert at Saint Thomas The Apostle Harlem), που περιέχουν δημοφιλή κομμάτια διασκευασμένα από την ίδια και ερμηνευμένα με τον μοναδικό της τρόπο.

Σε αυτή τη νέα της συνάντηση με το ελληνικό κοινό, επίσης μετά από αρκετά χρόνια απουσίας, η Diamanda Galás θα παρουσιάσει κομμάτια από τους δύο τελευταίους της δίσκους, όπως τα «Thrill Is Gone» και «Round Midnight» του Thelonious Monk, το «All the Way» του Jimmy Van Heusen, το δημοφιλές παραδοσιακό «O Death» κ.ά.

Info:

20/05/2017

Ώρα έναρξης: 20:00

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, Αθήνα

Eισιτήρια:

Φοιτητικό: 20€ | Γ’ Ζώνη: 35€ | Β’ Ζώνη: 50€ | A’ Ζώνη: 80€ | Διακεκριμένη: 100€

Προπώληση:

https://webtics.megaron.gr | http://www.viva.gr

Πληροφορίες / Κρατήσεις: www.megaron.gr