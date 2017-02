George Gaudy: Πρώτη μεγάλη προσωπική συναυλία στο Gagarin

O George Gaudy θα δώσει για πρώτη φορά στο Gagarin, στις 6 Απριλίου, μια μεγάλη προσωπική συναυλία. Ένας urban τραγουδοποιός με ιδιοσυγκρασιακό και μελαγχολικό ήχο, με επιρροές από την ψυχεδελική rock ως τη jazz και την κλασική μουσική, με ασυμβίβαστη, ανήσυχη, ποιητική ματιά, επιστρέφει με 2 νέα singles.

Τα “Why (Oh why)” και «Μother”, σε κυκλοφορία Minos EMI αναδεικνύουν μια ηλεκτρισμένη, πιο άμεση πλευρά της τραγουδοποιίας του και μας κάνουν να ανυπομονούμε για τη νέα του πρόταση. Έτοιμος για το επόμενο αποφασιστικό βήμα, ο Gaudy μας προσκαλεί στο Gagarin σε ένα live με τραγούδια από τη μέχρι τώρα πορεία του αλλά και πολλά από αυτά που θα περιλαμβάνονται στον επερχόμενο δίσκο του.

Special Guest: oι Daphne and The Fuzz με τις vintage pop μελωδίες τους που φλερτάρουν με τη soul και τα blues και στίχους που διηγούνται ιστορίες για τον έρωτα, την ενηλικίωση, τις προσδοκίες και τα μεγάλα όνειρα. Την άνοιξη του 2016 βγήκε ο πρώτος τους ομώνυμος δίσκος από την Inner Ear.

Info:

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

GEORGE GAUDY & SUN

special guests: Daphne and the Fuzz

Doors open: 20:00

Special Guest – Daphne and the Fuzz: 21:00

George Gaudy & Sun: 22:00

Τιμή εισιτηρίου: προπώληση 7 ευρώ, ταμείο 10 ευρώ



Σημεία προπώλησης: viva.gr, τηλεφωνικά στο: 11876, Ευριπίδης και σε όλα τα καταστήματα Public, Seven spots, Reload.