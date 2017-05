Στο πλαίσιο του 11ου Athens Tattoo Convention θα έχουμε την ευκαιρία να απολάυσουμε 4 εκρηκτικές live bands, τους: Angelika Dusk, KollektivA, Deejay Nic The Band και 719, σε ένα πολύχρωμο μουσικό festival!

Διαγωνισμοί, μοτεράκια που θα χτυπούν ασταμάτητα, side events και 4 live bands που θα ξεσηκώσουν τους επισκέπτες μετατρέποντας το convention σε party! Tην Παρασκευή 12 Μαΐου υποδεχόμαστε τους 719 The Band και αμέσως μετά τους KollektivA, ενώ το Σάββατο έρχονται η Angelika Dusk και οι DeeJay Nic The Band.



Angelika Dusk!

Edgy, sexy, hard ήχος, σαγηνευτική σκηνική παρουσία και ένας υπέροχος προσωπικός περίπλοκος κόσμος που ξεδιπλώνεται μέσα από τους στίχους και τη μουσική της!

Mία μουσική αφήγηση με παλιά δικά της κομμάτια και νέα τραγούδια, από τα οποία έχουν ήδη ξεχωρίσει το Scream και το Drown Out The Light, με επιλογές από τη rock, pop και indie σκηνή (Depeche Mode, Florence and the Machine, Editors ανάμεσα σε άλλους​), μέσα από το προσωπικό της πρίσμα.

KollektivA



Το συγκρότημα ταυτόσημο των εκρηκτικών live!

Ένα από τα πιο αξιόλογα και δυναμικά group της ελληνικής rock σκηνής πάντα επίκαιρο και αντισυμβατικό!

Σε μία από τις πιο δημιουργικές τους φάσεις σκοπεύουν να ξεσηκώσουν το κοινό με παλιές επιτυχίες, αλλά και κομμάτια από το νέο δίσκο τους, με τίτλο "Σύρματα", έτοιμοι να επιβεβαιώσουν για ακόμα μία φορά τη φήμη που συνοδεύει τις ζωντανές τους εμφανίσεις!

DeeJay Nic The Band

Ο Deejay Nic με το καινούριο του project DEEJAY NIC THE BAND, συνδυάζει ηλεκτρονικά στοιχεία της Pop, Dance και Dubstep με τον αναλογικό Rock ήχο του live συγκροτήματος...σε επιλεγμένα remix mainstream αγγλόφωνων επιτυχιών και δικών τους original συνθέσεων.

Τo πρωτότυπο concept έρχεται να συνδυάσει την τεχνική υποδομή του DJ με την ωμή ενέργεια της μπάντας, ενώ πρωτοτυπία αποτελεί η τοποθέτηση του diskjockey ως αποκλειστικού leader επί σκηνής.

Το αποτέλεσμα αποτελεί μία μοναδική μουσική πρόταση με περιγραφικό τίτλο: Rockstep.

719

719... η μπάντα που δημιουργήθηκε από μια παρέα, με μοναδικό γνώμονα τη μουσική και την έκφραση των μελών του συγκροτήματος μέσα από αυτή. Έχοντας στο ενεργητικό τους συνεργασίες με λαμπερά ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας και με sold out live σε όλη την Ελλάδα, τώρα πιο έτοιμοι από ποτέ έρχονται να κατακτήσουν το ελληνικό κοινό με το πρώτο τους single με τίτλο ΓΚΑΡΑΖ, το οποίο θα κυκλοφορήσει οπτικοποιημένο από τον σκηνοθέτη Γιάννη Παπαδάκο στις 08/05 από την Panik Records.

Info:

11ο ATHENS TATTOO CONVENTION

ΓΗΠΕΔΟ TAE KWON DO

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΦΑΛΗΡΟΥ

12 – 13 – 14 Μαΐου

Μore info: www.athenstattooconvention.gr

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Παρασκευή - από τις 14.00 έως τις 24.00

Σάββατο – από τις 11.00 έως τις 24.00

Κυριακή – από τις 11.00 έως τις 24.00



ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Ημερήσιο: 10€

Τριήμερο: 20€