Η Δούκισσα Νομικού και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, πρόκειται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας στις 10 Ιουνίου στη Μύκονο. Η τελετή θα γίνει στο εκκλησάκι στο σπίτι του πατέρα του γαμπρού, Σάββα Θεοδωρίδη, στον Ορνό, ενώ θα ακολουθήσει πάρτι στην παραλία του Πανόρμου.

Οι κουμπάροι θα είναι τέσσερις αγαπημένοι φίλοι του ζευγαριού, ανάμεσα στους οποίους και η Χριστίνα Καλκαβούρα, μια από τις τρεις φίλες της Δούκισσας Νομικού, που της είχαν οργανώσει surprise bachelorette πάρτι στα τέλη Μαρτίου στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας.

Το νυφικό της σχεδιάζει η καλή της φίλη Σίλια Κριθαριώτη, στης οποίας την πασαρέλα έχει περπατήσει αμέτρητες φορές. Το ζευγάρι δεν έχει ακόμη προγραμματίσει ταξίδι του μέλιτος, καθώς το So You Think You Can Dance δεν θα ολοκληρωθεί πριν από τα μέσα Ιουλίου και προτιμούν να περνούν το καλοκαίρι στην Ελλάδα.