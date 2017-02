Τα κοκτέιλ των GR80s στα καλύτερα μπαρ της πόλης

Το Difford’s Guide και η Τεχνόπολη, σε συνεργασία με τα καλύτερα μπαρ της πόλης, προτείνουν κοκτέιλ των GR80s, μέσα από μία σύγχρονη ματιά, σε προνομιακές τιμές.

Στο πλαίσιο της μεγάλης συμμετοχικής έκθεσης GR80s. Η Ελλάδα του Ογδόντα στην Τεχνόπολη (διάρκεια: 25 Ιανουαρίου έως 12 Μαρτίου), που διοργανώνεται από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με παράλληλο πρόγραμμα δράσεων στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και αποτελεί μία πολύπλευρη αναδρομή στην Ελλάδα της δεκαετίας του ‘80, το Difford’s Guide σε ταξιδεύει στο μαγικό, χαρούμενο και μεταβατικό κόσμο των ποτών της μοναδικής αυτής δεκαετίας, η οποία μεταξύ άλλων συνέβαλε και στην καθιέρωση ορισμένων από τα σημαντικότερα contemporary classic cocktails, που συνεχίζουμε να αγαπάμε μέχρι σήμερα.

Έτσι, 9 από τα καλύτερα μπαρ της πόλης έχουν δημιουργήσει ένα 80’s menu που θα προσφέρεται επιπλέον του κανονικού τους μενού και θα περιλαμβάνει GR80s κοκτέιλ μέσα από μια σύγχρονη ματιά σε προνομιακές τιμές.

Η ενέργεια έχει ήδη ξεκινήσει και θα τρέχει στα μπαρ από Κυριακή μέχρι και Πέμπτη, και για 3 εβδομάδες. Βγες στο δρόμο, διάλεξε ένα από τα 9 μπαρ και ξαναζήσε τα GR80s.

Συμμετέχουν:

42 |Κολοκοτρώνη 3, Αθήνα

7 Jokers | Βουλής 7, Αθήνα

A for Athens | Μιαούλη 2, Αθήνα

Ipitou the Bar | Ηπίτου 4-6, Αθήνα

M Bar (Electra Metropolis Hotel) | Μητροπόλεως 15, Αθήνα

The Barreldier | Βουλής 7, Αθήνα

The Gin Joint | Χρήστου Λαδά 1, Αθήνα

The Trap | Όθωνος 10, Αθήνα

Upupa Epops | Αλκμήνης 7, Αθήνα

Δείτε τα κοκτέιλ που μπορείτε να δοκιμάσετε:

42 7€

Bahama mama

Ανανάς, Artesano Jamaica Rum, Coconut rum (Clement), Πορτοκάλι, Bitters

Espresso martini

Stolichnaya Vodka, Espresso, Λικέρ καφέ, Vanilla

Pina colada

METAXA 12 Stars, Vanilla, Ανανάς, Lime

Seabreeze

The Blue BeetleGin, Cranberry, Pink grapefruit,Lime

7 Jockers 7€

Brandy Alexander

METAXA 5 Stars, white creme de cacao, coffee beans infused Punt e Mes,

Pink Lady

Blue Beetle Gin, grenadine syrup lemon juice

Blue Hawaiian

ArtesanoJamaica rum, Blue Curacao, coconut cream, pineapple puree, lemon juice

Grasshopper

Mint infused Stolichnaya vodka, green creme de Menth, white Creme de Cacao

Hurricane

Artesano Jamaica rum, passion fruit, pineapple puree, lemon juice

A for Athens 8€



Furious Harvey

Stolichnaya Vodka, Campari, Orange Juice, Galliano

Pickled Sling

Blue Beetle Gin, pineapple, pickled grenadine and lemon

Banana Colada

Artesano Barbados Rum, coconut and kefir cordial, banana liqueur

Metaxa Slammer

METAXA 12 Stars, Artesano Barbados Rum, raspberry cordial, white wine and ginger ale

Ipitou the bar 7€

Love kamikaze

Stolichnaya Vodka, yuzu ,elderflower, sake

Brass Monkey

Artesano Jamaica Rum, Stolichnaya vodka και σφαίρες σορμπέ πορτοκαλιού

Smith's Punch

METAXA 5 Stars, ελαιοσάκχαρα εσπεριδοειδών και English breakfast tea

Ipitou's Blue Lagoon

Blue Beetle Gin και φρεσκοστυμμένα lime δεμένα με μπλε αποχρώσεις

M Bar ELECTRA METROPOLIS 12€



Brass Monkey

Artesano Jamaica Rum, Amareto, Cointreau, passion fruit pure

Brambel

Blue Beetle Gin, Creme de Lure, Lime

Madras Stolichnaya vodka, Cointreau, cranberry juice, orange marmalade

Metro 12

METAXA 12 Stars, Frangelico, Cointreau, chocolate syrup, passion fruit, orange marmalade.

The Barreldier 7€

Blue Lagoon

Blue Beetle Gin, Blue Curacao, Fresh Lemon Juice

Mai tai

Artesano Barbados Rum, Cointreau, orgeat syrup, fresh lemon juice

Brandy Alexander

METAXA 5 Stars, Cacao Liqueur, Heavy Cream, Cinnamon.

Kamikaze

Stolichnaya, Cointreau, Fresh Lemon Juice

The Gin Joint 7€

ΜΕΤΑΧΑ Alexander

ΜΕΤΑΧΑ 12 Stars, γάλα από ξηρούς καρπούς, ακατέργαστο ωμό κακάο, μοσχοκάρυδο

Blue (Beetle) lagoon

Blue Beetle Gin, μαύρο πιπέρι, αλάτι, μοσχολέμονο, Campari, Vanilla Bitters

Cosmopolitan

Stolichnaya Vodka, Cranberry falernum, Orange Bitters

Raspberry colada

Artesano Barbados Rum, Coconut, Spice pineapple & raspberry syrup

The Trap 8€

Tequila Sunrise

Ocho Reposado, METAXA 5 Stars, Passion fruit, Pink Grapefruit juice, Oilsugar, Homemade Grenadine

Long Island Spiced Tea

Blue Beetle Gin, Tsipouro Tsilili, Limoncello, Earl Grey Tea, Lime Juice, Ginger, Top up Cola

Strawberry Daiquiri

Artesano Jamaica Rum, Strawberry Oil Sugar

Blue Lagoon

Stolichnaya Vodka, Butterfly Pea, Lemon Tonic



UPUPA EPOPS 7€

Sex on the Beach

Stolichnaya Vodka, Cherry Heering, Crème de peche, lemon/lime, cranberry

Singapore Sling

Blue Beetle, Cherry Heering, benedictine, lemon, pineapple juice

Brandy Alexander

METAXA 5 Stars, crème de cacao

Pina Colada

Artesano Rum infused με μπανάνα, χυμός ανανά, coco lopez

Info:

GR80s. Η Ελλάδα του Ογδόντα στην Τεχνόπολη



Διάρκεια έκθεσης: 25 Ιανουαρίου – 12 Μαρτίου 2017

Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 12.00 – 20.00,

Σάββατο και Κυριακή 10.00 – 22.00

Εσύ ακόμα να κλείσεις το δικό σου ραντεβού με την ιστορία, τα GR80s, την Τεχνόπολη;

#KatheMeraTexnopoli

Εισιτήρια:

Γενική είσοδος: 5 ευρώ

Μειωμένο (φοιτητικό / ανέργων): 2,5 ευρώ (απαραίτητη επίδειξη πάσου, κάρτας ανεργίας)

Ελεύθερη είσοδος για: Παιδιά και εφήβους έως 18 ετών & ΑμΕΑ

Πάσο πολλαπλών επισκέψεων: 15 ευρώ (προσωπικό πάσο - απαιραίτητη επίδειξη ταυτότητας στην είσοδο).

Ξεναγήσεις σχολείων: Κατόπιν τηλεφωνικής κράτησης στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, τηλ. 213 0109325

Ομαδικές ξεναγήσεις ενηλίκων: 6 ευρώ/άτομο (Από τις 7 Φεβρουαρίου έως τις 10 Μαρτίου, κάθε Τρίτη & Τετάρτη στις 12:30, κάθε Πέμπτη & Παρασκευή στις 18:00)

Θεατρική ξενάγηση GR80s: 8 ευρώ/άτομο (Από τις 16 Φεβρουαρίου έως τις 12 Μαρτίου, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή στις 19:00)

Παράλληλες εκδηλώσεις: δωρεάν είσοδος με την επίδειξη εισιτηρίου της έκθεσης ή πάσου πολλαπλών επισκέψεων – περιορισμένες θέσεις, θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300, 213 0109324

press@athens-technopolis.gr , www.technopolis-athens.com